Pnrr: intesa tra Università Federico II e Guardia di Finanza

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto impiego delle risorse rivenienti dal programma di investimento "Next Generation EU", con specifico riguardo agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano complementare, nell'ambito della missione "Istruzione e Ricerca". E' l'obiettivo del protocollo siglato oggi tra l'Università degli Studi Federico II di Napoli e Guardia di Finanza.

L'intesa è stata sottoscritta dal magnifico rettore Matteo Lorito e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Paolo Borrelli.

L'accordo prevede che l'Ateneo condivida con la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi.

Si tratta "di un passaggio importante in un percorso non facile di corretta gestione di una notevole quantità di risorse pubbliche derivate dai progetti PNRR", ha commentato il rettore Matteo Lorito secondo il quale serve "uno sforzo aggiuntivo per prevenire ed evitare irregolarità, frodi o abusi che potrebbero mettere a rischio interi progetti di interesse strategico per il Paese".

"La nostra attività -. ha assicurato il generale Borrelli - non rallenterà in alcun modo il tempestivo dispiegamento delle misure di spesa, ma sarà volta, d'intesa con l'Università Federico II, a rafforzare i presidi di legalità, nell'ottica di contribuire ad assicurare la corretta destinazione e impiego delle risorse, affinché esse consentano di realizzare pienamente i progetti e gli obiettivi per i quali sono assentite". (ANSA).