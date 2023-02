Cinema: 'Romantiche', a Napoli Pilar Fogliati e Veronesi

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Arriva a Napoli il tour di "Romantiche": Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi incontrano il pubblico di varie città italiane in occasione delle anteprime del film che sarà in sala dal 23 febbraio con Vision Distribution. Domani l'appuntamento è a Napoli alle ore 20.30 al Cinema Metropolitan in Via Chiaia 149.

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, ed interpretato. "Romantiche" è il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani donne molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo: Eugenia Praticò aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo, Uvetta Budini di Raso aristocratica, bella e addormentata, Michela Trezza che ama la sua vita di provincia, Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord. Nel cast anche Barbora Bobulova, e Levante, che firma le musiche originali. Prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Romantiche è una produzione Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky, Prime Video, OGI Film.

Pilar Fogliati, classe 1992, ("Forever Young", "Un passo dal cielo", "Il Bosco", "Fuoco amico", conduttrice di "Extra Factor", "Mai scherzare con le stelle", "Corro da te") è protagonista su Netflix nella serie "Odio Il Natale", della quale è stata annunciata la seconda stagione (ANSA).