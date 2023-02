In scuola periferia di Napoli a 14 anni con pistola in tasca

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - In classe, a 14 anni, con una pistola. Un'arma che, durante la lezione, è a caduta dalla tasca del ragazzino. E' accaduto in una scuola della periferia di Napoli. Ed ora per il minorenne è scattata una denuncia.

La pistola non aveva il tappo rosso quando è caduta ma poi il 14enne ha ammesso che si trattava di un'arma a salve, calibro 8.

Una fedele riproduzione della tedesca Walther Ppk, utilizzata dall'agente 007 nelle sue avventure. I carabinieri del nucleo radiomobile, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti pochi minuti dopo. Hanno sequestrato l'arma e denunciato lo studente per porto abusivo di armi. (ANSA).