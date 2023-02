Tentano furto a scuola, ragazzi in fuga

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 07 FEB - Tentano un furto in una scuola ma all'arrivo della vigilanza privata fuggono via.

L'episodio è accaduto la scorsa notte a Ercolano (Napoli). Un gruppo di ragazzini, dopo aver forzato una porta, si è introdotto nell'istituto scolastico 'Ettore Iaccarino' in via Doglie quando è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto personale della vigilanza privata. Qui, il vigilantes avrebbe notato dei ragazzi fuggire dalla palestra; nella fuga avrebbero lasciato palloni appena presi. I Carabinieri della locale tenenza hanno ispezionato l'edificio scolastico constatando che nulla è stato rubato né danneggiato. (ANSA)