Ritrovato il bimbo disperso nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Il bimbo di tre anni, scomparso questa mattina a Nerano, nel Napoletano, è stato ritrovato in una stradina dietro il ristorante 'Quattro Passi'. Le sue condizioni sembrano essere buone.

Gennaro, ch si era allontanato da casa verso le 9 di stamattina, è stato trovato da un appuntato scelto dei Carabinieri insieme a dei volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Il bimbo era in un sentiero poco lontano dall'abitazione. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, si erano recati tantissimi giovani pronti a collaborare per le ricerche del bambino. Il piccolo è stato ritrovato in una stradina pedonale, non percorribile dalle auto, perché molto stretta. Si sospetta che si sia rifugiato lì in quanto impaurito. (ANSA).