++ Scontri tifosi: Napoli, condanniamo chi terrorizza persone ++

(ANSA) - NAPOLI, 09 GEN - "Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull'autostrada A1, anche persone che tra l'altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico". Lo afferma in una nota il club azzurro dopo i gravi scontri tra tifosi del Napoli e della Roma avvenuti ieri in autostrada. "Auspichiamo - aggiunge il club - che il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali". (ANSA).