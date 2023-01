Napoli: brindisi di fine anno e poi si pensa all'Inter

(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Passate le feste, ora si fa davvero sul serio. Luciano Spalletti ha concesso soltanto poche ore di libertà alla squadra, giusto il tempo per un brindisi in famiglia, possibilmente senza andare a dormire troppo tardi dopo aver salutato l'arrivo dell'anno nuovo. Ma anche a Capodanno il Napoli, che fra tre giorni alla ripresa del campionato sarà impegnato nella difficile trasferta a San Siro per affrontare l'Inter, si è allenato nel Centro tecnico di Castel Volturno.

L'allenatore, prima dell'inizio della seduta quotidiana, ha radunato calciatori, staff tecnico e tutte le componenti del gruppo squadra in sala conferenze per un brindisi al nuovo anno.

Poi tutti in campo dove al lavoro atletico e a quello tecnico è seguita una lunga parte di seduta dedicata all'approfondimento tattico.

I calciatori sono tutti in buone condizioni e le scelte di Spalletti su chi dovrà scendere in campo a San Siro saranno legate, appunto, a dettagli di carattere tecnico-tattico, in base anche alla squadra che sul fronte opposto Simone Inzaghi sarà in grado di mandare in campo. Guardando in casa sua invece l'allenatore sin da ora ha raccolto le indicazioni utili per fare le sue scelte, anche se nulla trapela e le carte verranno scoperte solo nell'imminenza del fischio d'inizio della partita.

Comunque per la sfida contro i nerazzurri ritorna sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, assente nelle ultime partite prima della sosta. Amir Rrahmani si allena ormai stabilmente con il gruppo, ma qualche dubbio c'è ancora sulla sua tenuta atletica, dopo la lunga sosta dovuta all'infortunio muscolare subito in occasione della gara con la Cremonese. Un ultima indecisione riguarda la fascia destra d'attacco dove c'è il tradizionale ballottaggio tra Matteo Politano e Hirving Lozano, con il primo leggermente favorito perché il messicano è tornato in Italia solo da pochi giorni, dopo il periodo di vacanze seguito all'eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale del Qatar. (ANSA).