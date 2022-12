Rubati 200 portafiori nel cimitero di Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Duecento portafiori in ottone son o stati trafugati, molto probabilmente, la scorsa notte all'interno del cimitero di Poggioreale, a Napoli. A fare la scoperta è stato uno dei custodi che poco dopo le 8,30 ha aperto i cancelli di via Santa Maria del Pianto ed ha notato che da alcuni loculi erano stati portati via i portafiori che per la maggior parte sono in ottone o in rame. E soprattutto quest'ultimo metallo è molto richiesto: il suo costo è notevolmente aumentato negli ultimi tempi.

Il custode ha quindi allertato i carabinieri di Poggioreale. I militari hanno accertato che era è stata forzata una porta di ingresso. (ANSA).