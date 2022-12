Calcio: Napoli batte Crystal Palace 3-1 in amichevole

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - In una partita amichevole disputata ad Antalya, località della Turchia nella quale il Napoli ha completato oggi in ritiro invernale, gli azzurri hanno battuto 3-1 il Crystal Palace. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Osimhen al 34' e nella ripresa da Raspadori al 29' e al 36'. Per gli inglesi la rete del temporaneo vantaggio è stata messa a segno nella prima frazione di gioco da Zaha al 32'. Ancora una volta brillano Osimhen, autore nel primo tempo di uno spettacolare gol che riporta il Napoli in parità, e Raspadori che subentra nella ripresa proprio al nigeriano e mette a segno ancora una volta una doppietta, dopo quella realizzata nel precedente impegno amichevole con l'Antalyaspor. Come già in occasione della gara vinta con i turchi, Spalletti schiera nel primo tempo la squadra titolare e nella ripresa procede con una serie continua di inserimenti dalla panchina che riguardano anche i giovani della Primavera. L'unico a non scendere in campo, oltre a Rrahmani e Sirigu, che si stanno ancora riprendendo dagli infortuni precedenti la trasferta in Turchia, è Diego Demme, circostanza che fa pensare a una possibile svolta nella trattativa che da qualche tempo è in corso con la Salernitana.