Sorpreso con la cocaina, un arresto a Secondigliano

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Un 58enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: l'uomo è stato bloccato dalla polizia a Secondigliano e trovato in possesso di 524 dosi contenenti circa 160 grammi di cocaina.

In un successivo controllo nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto altre 116 dosi con 38 grammi della stessa sostanza, un cellulare e 120 euro. (ANSA).