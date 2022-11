Frammento caduto, museo Capodimonte chiuso fino a fine verifiche

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Proseguiranno per tutta la settimana le indagini tecniche sui balconi della Reggia di Capodimonte, dopo la caduta per il maltempo di un frammento di piperno dalla balconata del primo piano avvenuta venerdì scorso.

Di conseguenza il museo, in via precauzionale, spiega la direzione, resterà chiuso "per tutto il tempo necessario a completare le verifiche e a mettere in sicurezza gli accessi all'edificio", anche in considerazione di un'altra allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione civile che prevede temporali e forti raffiche di vento su tutta la Regione Campania già a partire da domani, martedì, giorno in cui resterà chiuso anche il Real Bosco. I visitatori che hanno preacquistato on line il biglietto possono chiederne il rimborso inviando una mail a prenotazioni@coopculture.it. Rinviata la presentazione prevista per domani del progetto "Elisa, Enjoy Lis Art. Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania accessibili per i non udenti", finanziato dalla Presidenza del Consiglio e promosso dalla Regione Campania. Si tratta di un'iniziativa che a Capodimonte ha portato alla realizzazione di 26 video in Lis e Is su alcuni capolavori d'arte del museo e sulle principali varietà botaniche e paesaggistiche presenti nel Real Bosco in modo che possano essere fruite da un ampio pubblico e, in particolare, dai non udenti o persone affette da ipoacusia. I video sono caricati sul canale Youtube del Museo e si possono scaricare gratuitamente dall'app Capodimonte. "Capodimonte è e deve rimanere un Eden di bellezza e di serenità per i nostri visitatori, ai quali chiediamo qualche giorno di pazienza prima di poter tornare a frequentare il Museo. Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza tutti gli accessi - afferma il direttore Sylvain Bellenger -. Intanto a partire da mercoledì 23 novembre saranno aperti gratuitamente, tutti i giorni, nel Real Bosco la Chiesa di San Gennaro, con il nuovo decoro realizzato da Santiago Calatrava, e il Cellaio con la mostra su Salvatore Emblema, dalle ore 9 alle 16.30". Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati con tempestività sui canali istituzionali e sui social del Museo e Real Bosco di Capodimonte. (ANSA).