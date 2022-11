Benevento: revocato il divieto di utilizzo dell'acqua potabile

(ANSA) - BENEVENTO, 19 NOV - E' stato revocato, con una apposita ordinanza sindacale, il divieto di utilizzo di acqua potabile disposto l'altro giorno per i cittadini di Benevento allacciati all'acquedotto pubblico in alcune zone della città.

La decisione è stata adottata dopo che l'Asl di Benevento ha comunicato al sindaco Clemente Mastella di poter emettere una ordinanza di ripristino "a scopo potabile" di utilizzo delle acque di distribuzione dei pozzi di Pezzapiana, in considerazione del fatto che le analisi dell'Arpac hanno riscontrato valori di tetracloroetilene nella norma.

Queste le zone che erano state interessato dal divieto: Rione Libertà-Rione Ferrovia-Rione Triggio-Rione Santa Maria degli Angeli-Centro storico-Corso Garibaldi e traverse fino a piazza Guerrazzi-Rione Ponticelli-Contrada San Vito-Contrada Pezzapiana-Contrada San Marco-Contrada San Chririco-Contrada Acquafredda-Contrada Ripamorta-Contrada Ripazecca-Contrada Torre Alfieri-Epitaffio-Monte Pino-Via Castelpoto-Contrada CiancelleContrada Serretelle-Contrada Gran Potenza-Contrada Madonna della Salute-Contrada Montecalvo. (ANSA).