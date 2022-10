Prof ucciso: oggi pomeriggio i funerali nella "sua" Mugnano

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - Si terranno nel pomeriggio di oggi, a Mugnano, dove la famiglia risiede, i funerali del professore Marcello Toscano, il 64enne docente di sostegno della scuola media statale "Marino Guarano " di Melito di Napoli, trovato la sera dello scorso 27 settembre dietro una siepe che si trova all'interno del perimetro dell'istituto dove insegnava. A renderlo noto, con un post su Facebook, è Marcello Curzio, cugino della vittima.

Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio in via Francesco Crispi a Mugnano di Napoli. La salma arriverà in parrocchia alle 14 proveniente dall'Istituto di Medicina Legale del presidio ospedaliero "San Giuliano" di Giugliano in Campania dove alle 19 di ieri (l'accertamento è iniziato intorno alle 14, un'ora dopo il conferimento dell'incarico ai consulenti della Procura) si è concluso l'esame autoptico. All'accertamento ha preso parte un consulente nominato dall'avvocato del collaboratore scolastico Giuseppe Porcelli, 54 anni, in carcere, a Poggioreale, con l'accusa di omicidio volontario. (ANSA).