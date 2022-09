A Napoli mostra fotografica su David Bowie

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Una raccolta di 59 documenti fotografici di eccezione, firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con David Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978: è questa la mostra, dedicata al 'Duca Bianco', a cura di Ono Arte Contemporanea, visitabile a Napoli da sabato prossimo e fino al 29 gennaio (inaugurazione venerdì 23 settembre). La mostra, inoltre, si avvale di opere di collezionisti privati e ricostruzioni ambientali, dischi, poster, abiti, riviste e libri, e 32 memorabilia tra i quali microfono e chitarra del cantante. E' previsto venerdì un doppio appuntamento nel Palazzo delle Arti Napoli per la presentazione di 'David Bowie: the passenger. By Andrew Kent', organizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune, il PAN. La giornata si aprirà con l'incontro in anteprima, riservato alla stampa, alle ore 11.30, e poi proseguirà con il vernissage, alle ore 18.00, dedicato alle autorità, ospiti e media. Durante l'incontro pomeridiano è previsto un collegamento con il fotografo Andrew Kent autore della documentazione in esposizione. "La retrospettiva, che prevede oltre 150 opere, testimonia - fanno sapere gli organizzatori - l'importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all'epoca diviso dalla Cortina di ferro. Da Parigi a Helsinki, da Berlino a Mosca, lo straordinario artista britannico attraversò l'Europa e la osservò, traendone continua ispirazione e realizzando la sua celebre trilogia berlinese: gli album Low e Heroes, del 1977 e Lodger, del 1979". All'incontro con i giornalisti parteciperanno i curatori della mostra Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni (società Ono Arte Contemporanea) e Salvatore Lacagnina, produttore esecutivo della mostra (società Navigare). (ANSA).