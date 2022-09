In fiamme lido a Pozzuoli, da ore interventi Vigili del Fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - Dura da ore, a Pozzuoli, un intervento dei Vigili del Fuoco per domare un incendio che ha distrutto il Lido La Pietra.

Le immagini, riprese da tanti cittadini e postate sui social, ritraggono fiamme alte proprio sul Lungomare. La prima squadra dei Vigili è arrivata sul posto poco prima delle 23 e da allora gli interventi sono ancora in corso.

Secondo quanto conferma la centrale operativa non ci sarebbero persone coinvolte; la lunga durata delle azioni, che hanno visto il coinvolgimento di diverse squadre, è dovuta al fatto che la struttura è collassata e sotto le macerie ci sono ancora dei focolai. (ANSA).