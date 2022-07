Insegue scippatore, ferito alla gamba da un colpo di pistola

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Mentre era in auto con la famiglia, ha subito lo scippo della collanina d'oro. Il conducente dell'auto ha iniziato a inseguire il malvivente, che fuggiva a bordo di uno scooter, ma quando lo ha raggiunto è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola esploso dallo scippatore. E' successo la scorsa notte a Torre del Greco (Napoli), in via Sant'Antonio. L'uomo è stato medicato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato. (ANSA).