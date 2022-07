Tappa a Napoli per i "DonatoriNati" della Polizia di Stato

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Tappa a Napoli, domani, per DonatoriNati: l'Associazione della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con don Antonio Loffredo, il parroco impegnato a cambiare il suo quartiere, quello del Rione Sanità, con le armi della cultura, dell'arte, dello sport e che coinvolge sempre più giovani su temi di grande importanza.

Con la nascita della Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato nel mendicicomio dei Cristallini, sono sempre più i giovani impegnati in prima linea e che si rivelano grandi risorse per la società.

"I giovani sono la nostra speranza affinché la donazione di sangue sia un atto innato e presente nella nostra quotidianità: c'è bisogno di sangue sempre", afferma il presidente nazionale di DonatoriNati Claudio Saltari. "In estate ancora di più - aggiunge - e ognuno può e deve fare la sua parte. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più cittadini e giovani su tutto il territorio nazionale, in linea con l'Esserci Sempre della Polizia di Stato perché 'Chi dona il sangue,dona la vita2'".

L' appuntamento è per domani, 8 luglio, dalle ore 8 alle 12 in piazza Sanità 33 (davanti alla Basilica di S. Maria della Sanità). Ad accogliere i donatori personale medico a bordo di un'autoemoteca dell'Avis . (ANSA).