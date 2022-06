Comunali: nel Napoletano una denuncia per corruzione elettorale

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Aveva in casa tre tessere elettorali intestate ad altre persone. I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno denunciato per corruzione elettorale un uomo del posto, incensurato, di 45 anni.

Sant'Antimo è uno dei comuni della provincia di Napoli dove oggi si vota anche per le amministrative. I militari, dopo una segnalazione anonima, hanno perquisito la sua abitazione trovando le tre tessere. Le schede sono state sequestrate, l'uomo - che non ha fornito alcuna spiegazione in merito - denunciato. Proseguono gli accertamenti anche nei confronti degli intestatari delle tessere. (ANSA).