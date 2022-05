Popolare Bari: avanza acquisto filiali della Banca del Sud

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari, (Gruppo bancario Mediocredito Centrale), ha deliberato oggi la sottoposizione di una offerta vincolante a Banca del Sud in Amministrazione straordinaria dal giugno 2021, per l'acquisizione di un ramo di azienda composto da quattro filiali situate nei comuni di Caserta, Avellino, Napoli, Salerno.

Lo si legge in una nota secondo cui il perfezionamento dell'operazione da parte della Banca Popolare di Bari, in pieno coordinamento con la Capogruppo MCC, "risulta coerente con la mission del Gruppo MCC; inoltre, considerate, tra l'altro, le possibili sinergie derivanti dall'integrazione, nonché le caratteristiche delle quattro filiali che compongono il ramo d'azienda, l'operazione permetterebbe di aumentare, in zone di rilievo strategico, gli impieghi nei confronti di famiglie, piccole imprese e mid corporate e, in generale, la base di clientela.

Banca del Sud, con sede a Napoli e fondata nel 2006 anche con l'apporto quale socio della Fondazione Banco di Napoli, è stata commissariata dalla Banca d'Italia nel giugno 2021 "con l'obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell'operatività della banca e di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione". (ANSA).