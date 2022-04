Covid: a Napoli vaccini per over 80, ospiti rsa e fragili

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Continua a Napoli la somministrazione della seconda dose booster per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione verso una forma severa di Covid. «Proseguiamo a ritmo sostenuto con la campagna vaccinale in questa nuova importante fase - spiega il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva - . L'offerta resta capillare attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per mantenere inalterata nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere». (ANSA).