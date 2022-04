Ragù e puttanesca, in un libro le ricette di casa De Laurentiis

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il ragù napoletano, lo scarpariello, la puttanesca... ricette popolari e anche di famiglia... la famiglia De Laurentiis. S'intitola "Ciak….Azione…A Tavola: Le ricette di casa De Laurentiis" il libro che mescola aneddoti e ricette scritto da Giovanni Cimmino De Laurentiis, figlio di una sorella di Dino, Anna, cresciuto come dice lui a pane e cinema.

E' un viaggio nella memoria, che racconta un secolo e mezzo di storia della famiglia De Laurentiis, attraverso le ricette di casa.

Sfogliandolo tra un piatto e l'altra si incontrano i protagonisti del grande cinema italiano, da Alberto Sordi ad Anna Magnani, da Vittorio Gassman e Nino Manfredi e tanti altri.

Ogni ricetta è legata ad un componente della famiglia, un film, un personaggio, oltre a ricordi inediti dei componenti della famiglia o di alcuni amici.

Fin da bambino Giovanni Cimmino De Laurentiis ha frequentato Villa Catena, la sontuosa dimora dello zio Dino De Laurentiis, punto di ritrovo di tutti i grandi cineasti dell'epoca. Poi una volta cresciuto ha lavorato per 40 anni come Music Supervisor nel cinema, realizzando 87 colonne sonore e seguendo più di 50 produzioni discografiche. Nel 2012 ha unito le sue due grandi passioni, cucina e cinema, creando Movie Chef, una cena spettacolo dove si ripropongono i piatti che sono stati protagonisti di alcuni grandi film del cinema italiano. Nel corso degli anni ha raccolto testimonianze, fotografie, documenti ma anche più di 900 ricette che gli sono state date dai nonni, gli zii, e ovviamente da sua madre Anna. (ANSA).