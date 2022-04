Musica: De Gregori e Venditti il 29 luglio all'Arena Flegrea

(ANSA) - NAPOLI, 09 APR - Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno aggiunto al loro tour estivo una tappa napoletana, il 29 luglio all'Arena Flegrea. Per la prima volta protagonisti insieme sullo stesso palco e con un'unica band, il duo di cantautori sarà all'interno della Mostra d'Oltremare con l'organizzazione della Fast Forward e Promomusic Italia.

Ad affiancarli saranno Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Il tour di Venditti & De Gregori è prodotto e organizzato da Friends & Partners e con Radio Italia come partner. Gli artisti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato la storia della musica leggera italiana, "Generale" e "Ricordati di Me". Disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download, sono contenuti in un 45 giri da collezione disponibile in esclusiva su Amazon.

Attualmente è in radio, "Generale", brano pubblicato originariamente da Francesco De Gregori nel 1978, mentre "Ricordati di me" apre il disco di Antonello Venditti "In questo mondo di ladri", uscito 10 anni più tardi. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con "Theorius Campus" dove Antonello incide "Roma Capoccia", subito grandissimo successo, e Francesco "Signora Aquilone". I biglietti per la data del 29 luglio all'Arena Flegrea di Napoli sono disponibili in prevendita. Questi i prezzi: Arena Gold: € 60,00 + € 9,00 dp. Arena: € 50,00 + € 7,50 dp. Panoramica: € 40,00 + € 6,00 dp. Superpanoramica: € 30,00 + € 4,50 dp. I biglietti sono acquistabili presso ticketone.it, go2.it, etes.it e nelle prevendite fisiche autorizzate. (ANSA).