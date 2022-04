Federico II: Ssm come Istituto di Istruzione Universitaria

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - È stata istituita la Scuola Superiore Meridionale come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Con il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca a decorrere dal 2 aprile scorso.

Lo annuncia "con orgoglio" il rettore Matteo Lorito a nome di tutta la comunità federiciana.

La SSM, è scritto in una nota, "contribuisce ad assicurare una più equa distribuzione delle Scuole Superiori nel territorio nazionale e ha il compito di concorrere al generale progresso del sistema universitario e di promuovere la collaborazione con le altre Scuole e con le Università, italiane e internazionali".

Con lo stesso decreto è stato approvato "anche lo Statuto della SSM elaborato dal Comitato Ordinatore che ne assicurerà il funzionamento mediante l'espletamento di funzioni e compiti degli organi statutari da istituire nei tempi scanditi dal medesimo Statuto". Fino al giorno primo aprile 2022 la Scuola Superiore Meridionale "ha costituito un Progetto Strategico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha svolto il ruolo di incubatore".

L'Ateneo federiciano, nel rispetto della reciproca autonomia e del quadro normativo vigente, "si è impegnato a garantire tutto il proprio sostegno alla SSM, chiamata da subito agli adempimenti connessi con questa delicatissima fase di start up".

