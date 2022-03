Cadavere carbonizzato trovato in terreno nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo sotto una tettoia in via San Paolo nel comune di Lettere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. La salma è stata trasportata presso l'obitorio comunale di Castellammare per accertamenti medico legali. Indagini in corso per l'identificazione dell'uomo e risalire alle cause della sua morte. (ANSA).