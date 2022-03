Molesta ragazza 16enne in strada a Napoli, arrestato 38enne

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Un immigrato pachistano di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Napoli, con l'accusa di violenza sessuale aggravata commessa martedì pomeriggio, in pieno giorno, ai danni di una ragazza di 16 anni, nei pressi della stazione centrale della città. Il primo tentativo di approccio la vittima l'ha subìto intorno alle 13,30: la giovane era a piedi, ferma a un semaforo, quando l'uomo le ha fatto esplicite richieste sessuali, prontamente rifiutate dalla ragazza che, a quel punto, ha deciso di allontanarsi.

La reazione della 16enne non ha scoraggiato il 38enne il quale l'ha seguita e molestata. La ragazza si è messa ad urlare e chiesto aiuto a passanti e negozianti. E' subito intervenuta la Polizia e l'immigrato, su indicazione della vittima, è stato individuato e bloccato dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Poggioreale. Adesso si trova in carcere, a Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).