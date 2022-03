Pino Daniele, il 19 marzo torna 'Je sto vicino a te'

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Doppia festa per Pino Daniele, tra Palapartenope e Trianon: il 19 marzo, giorno del suo onomastico e della nascita (avrebbe compiuto 67 anni), al Teatro Palapartenope (ore 21), torna 'Je sto vicino a te', il memorial', con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Napoli. Il concertone è ideato da Nello Daniele musicista e fratello del 'Nero a metà', prodotto da Rino Manna, patron dello spazio di Fuorigrotta che l'artista definiva la sua casa.

Dopo sei edizioni molte sono le novità a cominciare dalla direzione artistica affidata a Giorgio Verdelli e la prossima programmazione su Rai 3, presenteranno Alessandro Greco e Daria Luppino. Nel cast Ron, Mario Biondi, Francesco Baccini, Negrita, Peppe Barra, Nello Daniele, Andrea Sannino, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Cristina Donadio, Raiz, special guest Adriano Pennino, Saturnino, Gigi De Rienzo, Antonio Annona, Tony Cercola, Ernesto Vitolo, Remo Anzovino, tra i giovani artisti anche Loredana Daniele (figlia del fratello minore di Pino, Carmine), interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni.

L'ingresso è gratuito, i biglietti sono scaricabili dai siti del Comune di Napoli e del Teatro Palapartenope, altri ingressi saranno donati da Scabec e dal Teatro Palapartenope ad associazioni.

Al lancio degli eventi, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, anche Marisa Laurito, direttrice del Trianon, che ha presentato 'Pino Daniele Opera', in scena il 18 marzo alle 21, spettacolo incluso nel cartellone della stagione.

Direttore Paolo Raffone, ideatore dello spettacolo insieme al cantante Michele Simonelli (produzione di Wing e Record M.E) che sarà accompagnato da un ensemble da camera di nove elementi.

Special guest Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande e Jerry Popolo. Il 19 marzo sarà aperta per l'intera giornata (ore 9,30-19,30) la sezione dedicata a Pino Daniele nel museo MAMT in Piazza Municipio. (ANSA).