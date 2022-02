Europa League:Elmas spinge Napoli a Barcellona,vogliamo la Coppa

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - "Sono a Napoli da quasi due anni e mezzo e ho giocato molte partite. Il Napoli è uno dei migliori club d'Italia, il nostro obiettivo è giocare ai massimi livelli per vincere più titoli possibili". Così Elmas ha definito oggi la preparazione mentale del Napoli alla sfida in programma tra due ore a Barcellona per i sedicesimi di Europa League.

"Anche in Europa League - ha detto il centrocampista del Napoli alla Uefa - ho segnato quattro gol e mi aspetto anche di più. Non mi arrenderò mai perché la costanza è l'aspetto più importante in questo sport e sappiamo che vincere l'Europa League è possibile. Giochiamo a calcio per questo motivo, per vincere. Davanti abbiamo delle partite difficili, conosciamo bene il livello delle squadre e dei giocatori in competizioni come queste. C'è ottimismo e speriamo di riportare questo trofeo in città, dove la gente lo aspetta da anni".

Il tecnico azzurro Spalletti intanto con il team medico sta ultimando la valutazione del ginocchio di Osimhen per chiudere la formazione iniziale del Napoli, mentre al Camp Nou arrivano i tifosi, tra cui i 5.000 del Napoli. (ANSA).