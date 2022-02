ANSA/Napoli: Spalletti "il rigore non c'era, ma pari giusto"

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Il rigore per il Barcellona non c'era, ma il pareggio è il risultato più giusto. E' il giudizio di Luciano Spalletti sulla partita che il tecnico del Napoli affida ai microfoni di Sky. "Ci siamo abbassati troppo, loro in area - dice l'allenatore dei partenopei - si sanno muovere. Sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio. Dobbiamo ancora crescere. Loro hanno fisicità e quando arrivano uno contro uno sugli esterni c'è uno strappo micidiale. Nei duelli fisici ed aerei bisogna fare dei passi in avanti. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere di aver giocato alla pari con loro. Abbiamo sofferto un poco. Quello che facciamo un tempo lo possiamo fare tutta la partita".

Sul rigore assegnato dall'arbitro Kovacs dopo essere stato richiamato al controllo video dal Var, Spalletti è molto deciso: "E' un rigore inesistente. Il pallone non cambia direzione per niente, ha soltanto sfiorato la punta di due dita di Juan Jesus.

Comunque, il pareggio è un risultato giusto. Hanno meritato il pari, ma non nella circostanza del rigore".

Il tecnico degli azzurri valuta positivamente anche la prova di Osimhen, la cui presenza in campo è stata in forse fino all'ultimo. "Osimhen - osserva - ha la forza che vediamo, ha strappi incredibili. Quando gli dai metri diventa difficile frenarlo". "Possiamo ancora migliorare - osserva l'allenatore del Napoli -. Quando abbiamo pressato bene abbiamo recuperato il pallone. Anche all'ultimo con Mertens poteva essere una palla importante. Ammucchiarsi in area significa ripetere quello che è successo contro il Sassuolo e in altre partite: non lo dobbiamo fare". (ANSA).