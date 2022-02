Sanità: De Luca inaugura sale operatorie "S: Maria delle Grazie"

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "L' Ospedale S Maria delle Grazie è uno dei più belli della Regione ed uno dei più importanti del Sud Italia". Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca che ha inaugurato oggi otto nuove sale operatorie, già in funzione da tempo, "A Pozzuoli - ha aggiunto De Luca - abbiamo portato tecnologi di avanguardia come la chirurgia robotica ed abbiamo un un grippo di primari che fa invidia ad ogni altra realtà d' Italia e d' 'Europa", dobbiamo essere orgogliosi.

"Tutto questo - ha proseguito il presidente della giunta regionale è stato possibile perchè abbiamo adottato una linea di rigore e di valorizzazione del merito. Negli anni '90 si sono accumulati 10 miliardi di vecchie lire di debito che finiremo di pagare solo nel 2034 e siamo stati commissariati per questo motivo. Nonostante tutto abbiamo realtà come questa".

De Luca è stato accompagnato nella visita al nuovo blocco operatorio del "S. Maria delle Grazie" e ad alcuni reparti della struttura dal direttore della ASL NA2 Nord Antonio D' Amore.

