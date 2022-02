Napoli:Manfredi,400 mln per opere strategiche,grande notizia

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - "Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinaria notizia per la città, di cui siamo grati ai ministri del Sud Mara Carfagna e delle Infrastrutture Enrico Giovannini". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Verranno realizzate opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del nostro territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile richiesto dall'Europa. Nel dettaglio vengono stanziati 333 milioni per la Linea 10 della Metropolitana fra Piazza Di Vittorio e Piazza Carlo III; 37 per dotarsi dei treni per la Linea 10; 14 milioni per la progettazione del prolungamento della Linea 6 verso Bagnoli e 5 verso Posillipo ed infine 2 milioni per la progettazione del tunnel dall'area di Bagnoli in direzione della Tangenziale. Progetti in grado di estendere l'interconnessione in città con conseguente miglioramento della vivibilità", conclude. (ANSA).