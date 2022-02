Covid: in Campania risale incidenza, 19 vittime in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Sono 7.614 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 57.868 test eseguiti. Il tasso di incidenza risale al 13,15%, dal 12,31 di ieri. Nelle ultime 48 ore si sono registrate 19 vittime, cui si aggiungono sette decessi risalenti ai giorni scorsi. In netto miglioramento la situazione ricoveri: i posti letto occupati nelle intensive scendono a 65 (-8), quelli in degenza a 1.155 (-58). (ANSA).