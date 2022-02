Bimba curda operata a Napoli, è in ottime condizioni

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - È in ottime condizioni cliniche Nza, la piccola paziente curda arrivata a Napoli venerdì scorso, e che è stata operata nella notte presso la unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi di Napoli, diretta dal dottor Guido Oppido.

"Al momento - spiega Oppido - la piccola, di soli 9 mesi, è ancora in terapia intensiva, ma è estubata e in condizioni emodinamiche stabili. Se il quadro clinico evolverà positivamente, non si esclude un suo trasferimento in reparto, dove l'aspetta la mamma, nei prossimi giorni".

"Siamo vicini alla famiglia della piccola Nza e continueremo a garantire loro assistenza e supporto anche nella delicata fase del post-operatorio. Alla piccola, di cui seguiamo con attenzione la situazione clinica, e alla sua mamma e al suo papà va il nostro abbraccio" ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Il merito della buona riuscita di questa missione è della rete che si è attivata per far sì che la piccola giungesse presso il nostro ospedale nel più breve tempo possibile. La sinergia tra Ospedale, Enti pubblici e religiosi e associazioni è stata fondamentale", ha dichiarato Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. (ANSA).