Zeudi Di Palma, la Miss Italia orgoglio di Scampia

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - La corona di Miss Italia è ora di una ragazza che arriva da uno dei quartieri più difficili del Paese: Scampia, con i suoi problemi e il suo grande impegno per uscire dallo stereotipo. Ecco perchè Zeudi Di Palma, vent'anni, occhi bellissimi e intensi, è a buon diritto il simbolo di un'Italia che vuole cambiare, e mostra le capacità, le creatività oltre alla tradizionale bellezza. Zeudi, studentessa di sociologia, modella, e impiegata in un ufficio, si è imposta nella finale di Venezia - trasmessa in streaming dal palazzo Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò - perchè ha mostrato di sapersela cavare più delle altre, sia che si tratti di interagire sui social, di rispondere alle domande dei giornalisti, ma anche di prestare aiuto per strada - questo era il format da mini serie tv di Miss Italia 2021 - a chi ne ha bisogno. Nelle prime interviste - a notte fonda - , Zeudi si è definita "una modella con la passione per il calcio" - il giocatore preferito è Lorenzo Insigne - ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei.- "Voglio dedicare questa vittoria a mia madre, che mi ha sempre sostenuta, tutta la vita" è stata la sua prima dichiarazione. Crescere a Scampia, spiega la ventenne "è stato abbastanza normale, grazie soprattutto a mia madre." È la mamma che ha dato vita all'associazione "La Lampada di Scampia" per dare ai ragazzini del quartiere un futuro migliore, e tenerli lontani dalle cattive compagnie". Il papà, che le ha dato un nome così particolare, Zeudi (ispirandosi all'attrice Zeudi Araya, famosa negli anni '70) lo ha visto poco, perchè quando lei aveva solo 2 anni ha lasciato la famiglia. Zeudi, che si definisce "movimentata e iperattiva", oltre alle sfilate, lo studio all'Università e al lavoro in ufficio, si dedica anche al sociale, con l'associazione della mamma, che a Scampia ha già organizzato un evento canoro ed altri appuntamenti di sensibilizzazione sui problemi del quartiere delle 'Vele'. Nel tempo libero pratica fitness in palestra. Non è fidanzata. Stamane le sono subito arrivati i complimento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Congratulazioni a Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo". (ANSA).