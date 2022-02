Camorra: don Patriciello, ma la gente dove sta?

(ANSA) - FRATTAMINORE (NAPOLI), 11 FEB - "Ma la gente dove sta? Qui, tolti i giornalisti e i fotografi, siamo pochi". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, il prete di Caivano noto per le battaglie contro le conseguenze della Terra dei Fuochi, che sta partecipando in piazza con il senatore Sandro Ruotolo ad una manifestazione a Frattaminore (Napoli) indetta dopo l'esplosione di quattro ordigni, esplosioni avvenute nei giorni scorsi.

"Forse la gente ha paura? O si è abituata a questo clima?" ha aggiunto don Maurizio ritenendo che entrambe le ipotesi "abbiano diritto di cittadinanza".

"Se salterà un bambino per una di queste bombe - ha detto ancora - chi ci darà il coraggio poi di andare a dormire?" "Non è il momento di stare a casa" ha concluso evidenziando che "ad un problema immediato bisogna dare delle risposte immediate".

(ANSA).