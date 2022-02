Camorra: Ruotolo, comunità Frattaminore non è sola

(ANSA) - FRATTAMINORE (NAPOLI), 11 FEB - "C'è qui un'emergenza criminale. In pochi giorni ci sono state diverse bombe. Ed in questo momento è importante far sentire alla comunità di Frattaminore che è non sola". Lo ha detto il senatore Sandro Ruotolo che insieme col vescovo di Aversa, Angelo Spinillo e don Maurizio Patriciello sta partecipando ad incontro in piazza con la popolazione. Nei giorni scorsi sono stati fatti esplodere quattro ordigni.

Per Ruotolo "c'è bisogno di vendere più divise in strada, facciamo un appello alle autorità ad ascoltare il territorio".

"Ai cittadini chiediamo di rompere con l'indifferenza - ha concluso - ma a loro non possiamo chiedere di essere degli eroi.

Dobbiamo uscire dalla solitudine altrimenti perdiamo tutti".

