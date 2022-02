Camorra: comitato, contro i clan la forza di tutti noi

(ANSA) - FRATTAMINORE (NAPOLI), 11 FEB - Rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, installazione di telecamere per la videosorveglianza ma anche l'apertura delle scuole oltre l'orario con campi di calcio per bambini e adolescenti. Sono questi alcuni dei punti della piattaforma che il Comitato di liberazione dalla camorra dell'area a nord di Napoli si appresta a ripresentare. Richieste che - è stato detto oggi nel corso della manifestazione che si è tenuta a Frattaminore (Napoli) indetta dopo l'esplosione di quattro ordigni nei giorni scorsi - alle quali è necessario dare una risposta per contrastare il crimine.

Tra i punti c'è anche, come ha spiegato il senatore Sandro Ruotolo, la necessità di liberare, in diversi Comuni, gli alloggi di edilizia popolare che in alcuni casi sono occupati da alcune persone legate al mondo della criminalità. "Noi siamo nati come comitato per metterci insieme - ha detto Ruotolo - per dire che c'è la forza di tutti noi". Per Ruotolo è urgente monitorare attentamente lo spaccio degli stupefacenti. (ANSA).