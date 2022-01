A Salerno rissa tra stranieri,feriti 4 agenti polizia locale

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Quattro agenti della Polizia Municipale di Salerno sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una rissa tra stranieri avvenuta ieri pomeriggio sul lungomare di Salerno. L'episodio è avvenuto intorno alle 16.30: un gruppo di cittadini stranieri ha prima dato vita a una zuffa, per poi iniziare a lanciare bottiglie di vetro contro i passanti. Due pattuglie della municipale, coadiuvate dai militari dell'Esercito, sono intervenute per sedare la rissa.

Uno dei facinorosi è stato fermato e tratto in arresto. Nel corso della colluttazione quattro agenti sono rimasti lievemente feriti. (ANSA).