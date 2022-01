Salernitana travolta dalla Lazio e dal Covid

(ANSA) - SALERNO, 15 GEN - Bastano dieci minuti ad Immobile e alla Lazio per archiviare la pratica Salernitana e tornare a vincere dopo il ko di San Siro. Tre gol e tre punti facili-facili per i biancocelesti che approfittano anche dell'emergenza dei campani per conquistare punti preziosi in chiave Europa. Nella prima all'Arechi del neo proprietario Danilo Iervolino, il cavalluccio marino deve fare a meno di 14 calciatori, sette dei quali positivi al Covid e qualche altro con sintomi sospetti. Colantuono, già in difficoltà alla vigilia, è costretto a lanciare il baby Motoc al centro della difesa e a rimpinguare la panchina con altri quattro Primavera.

Emergenza totale che rende impari la sfida dell'Arechi. Ma il neo presidente Iervolino viene salutato con una standing ovation, lui almeno oggi vincente. (ANSA).