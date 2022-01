Francesco de Notaris ricordato allo RYCC Savoia

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - La figura di Francesco de Notaris, parlamentare de "La Rete" eletto a Castellammare di Stabia nella XII legislatura, scomparso nello scorso ottobre, è stata ricordata in un convegno al Real Yacht Club Canottieri Savoia per iniziativa del deputato di "LIberi e Uguali" Valeria De Lorenzo e delle "Assise di Napoli e del Mezzogiorno".

La raccolta di scritti "Avere memoria, costruire il futuro" (La scuola di Pitagora Editrice) , curata da de Notaris, è stata presentata dal giornalista Massimo Milone, dall' on. De Lorenzo, e da Padre Alex Zanotelli. Nel dibattito sono intervenuti tra gli altri l' architetto Giulio Pane ed il geologo Riccardo Caniparoli. (ANSA).