Scuola: De Luca, non ho voglia farmi prendere per i fondelli

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - "Sono un pacifico guerriero ma pretendo lo stesso rispetto e non ho voglia di farmi prendere per i fondelli da nessuno soprattutto se chi paga per decisioni propagandistiche sono i bimbi". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"E' bene fare un bagno di umiltà e atterrare sulla realtà vera - ha detto - basta propaganda". (ANSA).