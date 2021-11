Banca regionale Sviluppo:Collextion rinuncia ad acquisizione

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La Banca Regionale di Sviluppo S.p.A comunica che in data 17 novembre 2021 gli azionisti di riferimento di Collextion Services Srl e di Collextion UK Limited hanno comunicato alla Banca di aver formalmente rinunciato a proseguire l'iter istruttorio presso le competenti Autorità di Vigilanza per l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di BRS, avviato lo scorso maggio. E' quanto si legge in una nota secondo cui L'autorizzazione costituiva condizione sospensiva dell'efficacia del Sale and Purchase Agreement, sottoscritto da Collextion Services Srl, Collextion UK Limited, P&G SGR SpA e oltre il 65% dei soci di BRS per l'acquisto della Partecipazione di Controllo.

All'effettivo trasferimento della Partecipazione di Controllo era, inoltre, sospensivamente condizionato l'acquisto da parte degli Acquirenti delle azioni BRS portate in adesione all'offerta da essi promossa il 10 maggio 2021 che aveva ad oggetto poco più del 34% del capitale BRS e a cui hanno aderito n. 165 soci titolari di 8.898 azioni, pari a oltre il 6% del capitale sociale della Banca.

"Di tali circostanze la Banca ha prontamente informato le Autorità di Vigilanza- spiega la nota - e provvederà a dare comunicazione agli azionisti che avevano aderito all'Offerta. Il Consiglio di Amministrazione di BRS, con l'ausilio degli Advisor Prometeia e Gemma & Partners, è ora impegnato a sondare altre opzioni strategiche, nel solco del progetto di individuazione di partnership per il rafforzamento della Banca avviato a luglio 2019. (ANSA).