Trianon Viviani,un viaggio digitale nella canzone napoletana

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Al Trianon Viviani apre la Stanza delle Meraviglie, che - disegnata da Bruno Garofalo da un'idea di Marisa Laurito - offre una vera e propria immersione nel panorama musicale napoletano. Grazie all'utilizzo di impianti digitali, i visitatori potranno entrare virtualmente in una Napoli di altri tempi, vivendo attraverso la storia della canzone partenopea un'esperienza multisensoriale. Il progetto, promosso dalla Regione Campania e attuato dalla Scabec, è stato presentato oggi dal governatore Vincenzo De Luca, Giovanni Pinto e Marisa Laurito, presidente e direttore artistico del teatro della Canzone napoletana.

La passeggiata dura trenta minuti, il periodo considerato va dalla fine dell'Ottocento fino al 1940, con percorsi tematici.

Il primo è dedicato al mercato, il secondo al mare, altro tema peculiare della canzone napoletana classica, il terzo è un percorso paesaggistico in Campania. Foto e dipinti d'epoca e una ricostruzione ambientale in costume arricchiscono il viaggio nel tempo e nello spazio. ''Con il Trianon Viviani, Napoli ha finalmente un tempio che racchiude, protegge e diffonde anche all'estero la nostra grande tradizione musicale", commenta con orgoglio Marisa Laurito. La Stanza delle Meraviglie sarà visitabile tutti i giorni, con ingresso gratuito fino a novembre, previa prenotazione. Entro la fine dell'anno il Trianon Viviani aprirà anche la Stanza della Memoria, uno spazio curato da Pasquale Scialò, per accedere a una fruizione completa del patrimonio della canzone napoletana e delle culture musicali della Campania. Al via domani anche la prima stagione in presenza firmata da Marisa Laurito, con Adagio Napoletano.

Cantata d'ammore, il musical con la compagnia Stabile della Canzone napoletana scritto e diretto da Bruno Garofalo. (ANSA).