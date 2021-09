++ Comunali:Napoli;Carfagna, stop liste ferita per centrodestra

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - "La bocciatura da parte anche del Consiglio di Stato rappresenta una ferita per la campagna elettorale del centrodestra". Lo ha detto il ministro per il Sud, Mara Carfagna a margine di un incontro elettorale a Napoli all'indomani della decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dagli esponenti di 4 liste a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Catello Maresca.

Carfagna ha riferito di aver sentito Maresca nelle ultime ore. "È assolutamente determinato ad andare avanti - ha aggiunto - e a lavorare per recuperare ogni possibile voto, che altrimenti rischierebbe di andare perso". (ANSA).