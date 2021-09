Medicina: il 18 settembre a Benevento XII Focus di pediatria

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "La pediatria in pratica:cose semplici e veramente utili": è con questa premesse che sabato 18 settembre a Beneveto si apre il XII Focus di Pediatria, serie di incontri monotematici mensili rivolta a medici chirurghi di tutte le discipline, a infermieri, biologi e dietisti. "E quando pensate di aver fatto tutto per i nostri bambini, allora potete andare a dormire. Mai accada di posare il capo sul cuscino se prima non avete fatto tutto quello che è in vostro potere per loro": questo diceva Franco Panizon e quanto condividono i tre ideatori del format, sottolinea una nota. Si tratta di Giuseppe Furcolo, Maria Majorana (entrambi dell'Uoperativa complessa Pediatria dell'ospedale Moscati di Avellino) e Flavio Quarantiello (già pediatra dell'Aorn San Pio di Benevento). È loro, infatti, l'idea di un progetto scientifico-culturale nato dall'esigenza di affrontare tematiche pediatriche comuni e non per consentire la crescita degli operatori sanitari. Un aggiornamento professionale costante.

"E' nato tutto nel l 2009 con il I Focus di Pediatria, in quanto i responsabili scientifici avevano intuito quanto fosse importante condividere la scoperta scientifica e quanto fosse stato utile confrontarsi sulle tematiche relative alle patologie pediatriche La risposta della comunità scientifica fu entusiasmante.

Aderirono con entusiasmo non solo i medici del territorio, ma anche dalle diverse regioni. Da allora è stato un crescendo continuo che ha portato il Focus ad una dimensione nazionale, perché la sinergia e la rete sono alleati fondamentali" evidenziano i promotori. "Oggi, al Focus partecipano le migliori figure nazionali ed internazionali della pediatria e della medicina. In questi incontri resta centrale l'esperienza, l'approccio personale e, soprattutto, la partecipazione proattiva dell'uditorio che può anche arrivare a confutare l'esperto di turno, perché il punto centrale dell'evento resta la ricerca della soluzione".

Gli incontri del Focus (l'organizzazione è curata da Beneventi srl) si terranno all'Auditorium dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Benevento e della SIMEUP (Società di Medicina Emergenza e Urgenza Pediatrica). (ANSA).