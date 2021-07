Lavoro: in piazza a Napoli disoccupati e addetti manutenzione

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Doppia manifestazione per il lavoro oggi a Napoli dove in Piazza del Plebiscito si sono ritrovati gli addetti alla manutenzione stradale regionale, in scadenza di contratto, e i disoccupati che chiedono la programmazione si un tavolo interistituzionale che dia soluzioni alla loro vertenza.

''I contratti in corso assicurano lavoro fino ad ottobre 2022 - spiega un portavoce del sindacato - ma prima che si arrivi alla scadenza riteniamo e chiediamo che il Pubblico si sostituisca al privato. Svolgiamo la nostra opera in cantieri a volte lontanissimi per raggiungere i quali spendiamo una buona parte dello stipendio. E' ora che il Governo o la Regione, magari con la creazione di societa' partecipate o in house, riconoscano il valore di pubblica utilità in cui siamo quotidianamente impegnati".

Sempre in piazza si sono verificati momenti di tensione tra agenti di polizia e disoccupati che, entrando nell'area del palco allestita dal teatro San carlo, hanno occupato una delle torri tecniche. "In questo momento - ha spiegato un portavoce del Movimento di Lotta disoccupati 7 novembre - in Prefettura si sta tenendo un tavolo operativo per rispondere alle richieste degli operatori della manutenzione. Da mesi chiediamo che le stesse persone, rappresentanti istituzionali impegnati a dare risposte alle varie vertenze, diano anche a noi soluzioni lavorative. Risposte concrete alla nostra precarietà" (ANSA).