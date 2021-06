Variante Delta, 27 attuali positivi a Torre del Greco

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Sono 27 in tutto i positivi alla variante Delta a Torre del Greco (Napoli) e sono tutti riconducibili ai 44 casi già registrati nelle scorse settimane. A precisarlo è l'ufficio stampa dell'Asl Napoli 3 Sud, dopo che la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera ha effettuato un nuovo controllo sui dati forniti dai laboratori chiamati ad analizzare i tamponi eseguiti nella città vesuviana.

Sulla scorta di questa ulteriore verifica, è stato appurato ''che i 27 casi non sono da ritenersi nuovi, ma invece si tratta di quelli attualmente attivi sulla scorta dei soggetti nel frattempo guariti''.

Resta invece il dato secondo cui di questi 27 positivi, uno è attualmente ospedalizzato, due risultano del tutto asintomatici mentre 24 sono paucisintomatici, cioè con piccoli sintomi per ora gestibile dal regime di isolamento domiciliare. In totale a Torre del Greco i cittadini positivi sono invece 83, stando ai dati serali forniti dal Centro operativo comunale, con 15 soggetti ad ora ospedalizzati. (ANSA).