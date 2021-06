"Il mondo del calcio nei francobolli" in mostra a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Offrirà l'opportunità di ammirare cimeli davvero unici sulla storia del calcio, in particolare della Coppa del Mondo di Calcio Rimet, la mostra "Il mondo del calcio nei francobolli", organizzata da Adriana Riccio, presidente dell'Associazione Filatelica Numismatica Partenopea, in collaborazione con Poste Italiane. L'esposizione sarà visitabile dal 19 giugno nello "Spazio Filatelia" nel palazzo delle Poste Centrali di Napoli.

Tra le collezioni dedicate all'evento, lo special guest sarà Massimiliano Bruno, dirigente UICOS (Associazione benemerita del CONI di collezionisti sportivi) e collezionista filatelico, esperto della storia del calcio attraverso la filatelia e la memorabilia, campione Italiano ed Europeo di Filatelia, nonché espositore in tutto il mondo della sua collezione.

I pezzi clou provengono da una delle maggiori collezioni esistenti; pezzi unici ed introvabili, curiosità, tra i quali uno dei primi esempi di immagine di calciatore risalente al IV secolo AC su una moneta Greca, o un volume dedicato al Calcio Fiorentino del '700, gli appunti di Vittorio Pozzo campione del mondo 1934-38, i famosissimi CAPS inglesi del 1800, medaglie di partecipazione dei singoli calciatori ai mondiali, autografi di tutti i campioni del mondo dal 1930 ad oggi e tante altre rarità davvero impossibili da trovare. Parteciperà alla mostra anche il presidente del Museo di Napoli Gaetano Bonelli. (ANSA).