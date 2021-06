Sequestro di beni per 2 milioni a contrabbandiere

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Beni mobili ed immobili per circa due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli, ad un pregiudicato per reati di contrabbando, Rocco Cafiero, tra Marano (Napoli) e Sanremo.(Imperia) Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli in seguito alle condanne del 1987della Corte d' Appello di Bologna e del 1988 della Corte di Appello di Palermo per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di Cafiero, soprannominato " 'o Capriariello".

.Tra i beni sequestrati vi sono tre immobili, conti correnti e beni di lusso. (ANSA).