Covid:De Luca, con giuste dosi Napoli vaccinata entro luglio

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - "Ieri in Campania abbiamo superato il traguardo delle 72mila vaccinazioni nelle 24 ore, andando oltre l'obiettivo prefissato qualche mese fa dei 60 mila vaccini al giorno. L'obiettivo è vaccinare tutti i cittadini di Napoli entro luglio. Se avremo le dosi necessarie riusciremo a centrare l'obiettivo". Così il governatore campano Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento del venerdì su Facebook.

"Sempre ieri - ha proseguito - abbiamo superato i 3 milioni di dosi complessive con 1 milione di persone che hanno avuto prima e seconda dose: mi sembrano numeri importanti".

De Luca ha ricordato la questione delle dosi in meno ricevute dalla Campania: "Ne mancano ancora 84 mila. Abbiamo chiesto al commissario di applicare a Napoli lo stesso criterio utilizzato per vaccinare con più dosi all'inizio le regioni con più anziani. Abbiamo recuperato 100 mila dosi, siamo a meno 84 mila rispetto a quanto dovuto. Aspettiamo una risposta dal commissario per il futuro".

Al via anche la vaccinazione dei maturandi: "Se arrivano i vaccini entro domenica - ha detto - dai primi di giugno possiamo vaccinare anche i ragazzi che dovranno sostenere l'esame di maturità. Si farà sulla base dell'autocertificazione con il vaccino Johnson e Johnson sopra i 18 e col Pfizer sotto i 18 anni. In una settimana - ha aggiunto De Luca - completiamo l'immunizzazione del comparto turistico alberghiero. Quella sulla isole - ha aggiunto - è stata una grande operazione".

