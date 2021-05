Napoli: Osimhen saluta Gattuso "grazie per la mia crescita"

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - "Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come allenatore ma anche come uomo". Così Viktor Osimhen inizia il suo post su Instagram in cui saluta Rino Gattuso, l'allenatore che gli ha insegnato come essere un bomber anche in Italia.

"Ho apprezzato molto - scrive il 22nne nigeriano che ha appena concluso la sua prima stagione a Napoli - tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato come giocatore e poter lavorare con te e poterti chiamare Boss è stato qualcosa che non dimenticherò mai! Ti terrò sempre in grande considerazione per sempre e ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura boss". (ANSA).